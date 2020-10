The Promised Neverland: il capitolo extra rivelerà un oscuro segreto celato da Ray

The Promised Neverland ha in breve tempo conquistato il cuore dei lettori e nonostante l'opera sia giunta ormai alla conclusione, i fan ne avranno ancora per un bel po'. Infatti, oltre all'attesa nuova stagione animata, presto arriverà un capitolo "one-shot".

Il capitolo extra di The Promised Neverland è incentrato sulla storia di Ray, in particolare sui suoi primi giorni all'orfanotrofio e sugli oscuri segreti su cui è entrato a conoscenza. Accanto a Emma e Norman, il giovane ragazzo è uno dei protagonisti principali della serie principale e questo spin-off farà luce sul suo passato.

Ben prima che Emma e Norman se ne rendessero conto, Ray era già consapevole del fatto che i bambini che facevano registrare i risultati peggiori durante i test venivano utilizzati come cibo per i mostri. Inizialmente etichettato come informatore della Mamma, il giovane ragazzo si era in realtà posto l'obiettivo di salvare almeno i suoi due amici e in questo capitolo extra scopriremo il suo piano.

Il manga spin-off esplorerà la psiche del personaggio, mostrando come pur essendo semplicemente un bambino abbia saputo reagire a una situazione decisamente più grande di lui. Ancora una volta, The Promised Neverland metterà in evidenza i veri valori dell'amicizia. Il nuovo one shot di The Promised Neverland è disponibile in maniera gratuita.