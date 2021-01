The Promised Neverland: il capitolo 'We Are Born' racconta un mondo nuovo

The Promised Neverland è tornato con la seconda stagione dell’anime che racconta le avventure degli orfani di Grace Field. Recentemente è stato rilasciato un nuovo capitolo, dove viene mostrato che ci sono mostri ben più spaventosi in cui credere.

La storia principale del manga con Emma, Ray e Norman, si è conclusa, ma sembra che Kaiu Shirai e Posuka Demizu abbiano in programma di raccontare molte più storie riguardanti la loro opera.

Il capitolo 181.4 intitolato “We Are Born”, ci fa immergere in un mondo completamente diverso da quello a con demoni che divorano i bambini. In questa storia si parla di un mondo totalmente diverso e, senza fare spoiler, viene mostrato uno scenario molto simile a quello dove è ambientata la storia di Emma, Ray e Norman, ma privato dei veri mostri che hanno preso il controllo del mondo.

Shonen Jump ha pubblicato l’annuncio dell’uscita del nuovo capitolo tramite il suo account Twitter ufficiale. Noi fan italiani possiamo leggerlo gratuitamente su MangaPlus!

Anche se il manga si è concluso, l’anime di The Promised Neverland sta proseguendo con una seconda stagione, raccontando storie inedite con protagonisti i ragazzi di Grace Field. In Giappone uscirà anche un film live action, mentre Amazon al momento sta lavorando ad una serie live action. Con tutti questi progetti in corso, il futuro della serie è in buone mani.