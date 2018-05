The Promised Neverland: i character design dei protagonisti dell'anime

La produzione dell'adattamento animato di The Promised Neverland, shonen manga di successo firmato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu, è stata recentemente confermata, con l'ufficialità relativa anche alla finestra di lancio della serie. Ora sono stati diffusi anche i character design dei protagonisti.

I character design, diffusi su Twitter nelle ultime ore, ritraggono i tre protagonisti di The Promised Neverland: Emma, Norman e Ray, che nella storia intessuta nel manga campione di incassi di Weekly Shonen Jump si ritrovano a fare i conti con una verità tremenda che si cela dietro le attività dell'orfanotrofio in cui vivono.

L'anime di The Promised Neverland, prodotto da CloverWorks (Darling in the Franxx, Persona 5 The Animation), non debutterà prima di gennaio 2019, finestra annunciata per l'esordio del primo episodio dell'adattamento. La serie è prodotta da Yuichi Fukushima, mentre Kyohei Ishiguro (Your Lie in April) e Yoshitoshi Shinomiya (che ha prodotto le scene flashback di Your Name) saranno i director. Il character designer sarà Masayoshi Tanaka (Darling in the Franxx).

Il manga di The Promised Neverland è scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu: è serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1 agosto 2016 e, in soli due anni, ha venduto oltre due milioni di copie, risultato una vera e propria hit sul mercato giapponese. Il grande successo ha portato J-POP Manga a serializzare l'opera per l'edizione italiana.