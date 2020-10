The Promised Neverland: ecco su chi e cosa si è concentrato il capitolo extra

Uno dei manga più di successo degli ultimi anni è The Promised Neverland. L'opera scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Demizu Posuka è stata pubblicata su Weekly Shonen Jump per ben tre anni e mezzo, giungendo però a conclusione alcuni mesi fa. Con un anime e un live action in produzione però il brand è ben lontano dallo spegnersi.

E a testimoniarlo c'è il nuovo capitolo extra di The Promised Neverland. Su Weekly Shonen Jump #44 i due autori hanno presentato un oneshot di 16 pagine, di cui una a colori. Ma su chi e cosa si è concentrato?

Ebbene, considerato l'arrivo del film live action nelle sale giapponesi, i due autori hanno deciso di concentrarsi su ciò che fatto nascere la scintilla per la fuga da Grace Field. Stiamo parlando di Ray e dei suoi primi 11 anni di vita. Il bambino è l'unico a conoscere la verità sull'orfanotrofio e passa le giornate tra paure e dubbi e le notti con gli incubi sui demoni.

Giorno dopo giorno cerca di studiare il più possibile e capire come vengano organizzate le spedizioni, mentre cerca anche di convincere invano alcuni dei suoi fratelli a migliorare i loro voti. La vita di Ray peggiora ancora quando si accorge che anche la mamma è nemica, ma è anche il momento in cui viene stipulato il famoso patto in cui giura di diventare una spia.

Nel mentre decide però di salvare almeno Emma e Norman mentre mese dopo mese vede i suoi fratelli andare incontro a morte certa invece che verso l'adozione tanto agognata. Nella scena finale, Ray si scusa con Conny mentre prende Little Bunny, dando inizio all'operazione di ribellione. The Promised Neverland continuerà con un altro capitolo speciale, per ora con data ancora sconosciuta.