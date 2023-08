The Promised Neverland: come termina il manga? Le differenze con l'anime

Dopo quattro anni e 181 capitoli, The Promised Neverland è ufficialmente terminato 2020. La serie racconta di un gruppo di orfani che si rendono conto, nonostante la loro vita apparentemente meravigliosa, di essere allevati per essere dati in pasto ai demoni.

Scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu, il manga è stato serializzato per la prima volta nel 2016 e tre anni dopo, l'opera ha ricevuto un adattamento anime che, sebbene non fosse propriamente simile all'originale, si è rivelato popolare.

Per questo motivo, i fan che hanno seguito solo l'anime potrebbero chiedersi quale siano le differenze sostanziali con il manga. Primo fra tutti, dopo che i giovani eroi scappano dalla Grace Field House, continuano a trovarsi in grande difficoltà. Dopo aver scoperto che mangiare umani è l'unico modo per i demoni per evitare la decomposizione e che è frutto di una promessa fatta dagli uomini per evitare la guerra, Emma è determinata a far vivere questi due mondi apparentemente opposti in pace.

Nel mondo di The Promised Neverland, diviso fra quello umano e quello demone, non tutti i mostri demoniaci sono cattivi. Dopo che i bambini approdano in un'America morente nell'anno 2047, si accorgono della scomparsa di Emma. La giovane ha infatti accettato un'altra promessa da parte del Dio dei demoni: tutti gli uomini potranno vivere nel mondo degli umani, a patto che lei rinunci ai ricordi con la sua famiglia.

Emma, nonostante la famiglia fosse per lei la cosa più cara al mondo, decide di accettare l'offerta, in quanto è un mezzo per soddisfare i suoi desideri egoistici di vivere il futuro che brama. Nel presente dell'opera, la bambina si trova di nuovo nel mondo umano, distesa in un campo innevato, senza ricordare nulla del proprio passato.

Intanto, gli altri bambini cercano in tutti i modi di trovarla e, dopo averla incrociata casualmente per strada con il suo nuovo padre, tutti i ragazzi festeggiano. Sebbene Emma non abbia alcun ricordo di loro, il loro incontro resta ugualmente emozionante e strappalacrime.

Gli ultimi capitoli hanno visto il destino gioioso dei bambini e uno spezzone dedicato ai demoni Mujika Sonju, che pensano con nostalgia ai loro amici dell'altro mondo.