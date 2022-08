The Promised Neverland compie sei anni: le illustrazioni speciali per l'anniversario

Quando su Weekly Shonen Jump fu annunciato l'inizio di una nuova serie intitolata The Promised Neverland, apparve un'anteprima con tre bambini dall'aspetto cupo. Fu necessario aspettare solo qualche altro giorno in quel 2016 per capire che The Promised Neverland aveva del potenziale. I due esordienti Posuka e Shirai fecero centro.

Nonostante la mancata esperienza su Weekly Shonen Jump, i due sono riusciti a regalare ai lettori una storia di spessore, anche se non senza falle e problemi, come testimoniato dalla nostra recensione di The Promised Neverland. Rimane comunque una delle serie più importanti dei tempi recenti, e per questo, anche a qualche anno di distanza dalla fine, viene ricordato.

Sull'account ufficiale Twitter è comparso un post che festeggia i sei anni di The Promised Neverland. La serie di Kaiu Shirai e Demizu Posuka partì ad agosto 2016 su Weekly Shonen Jump e ora, a sei anni di distanza, ha venduto 41 milioni di copie totali a livello mondiale, un numero di tutto rispetto considerati i soli 20 volumi di cui è composta la serie. Per l'occasione, la sensei Posuka ha realizzato un'illustrazione con i tre bambini che salgono delle scale a chiocciola in un'enorme biblioteca, e ha poi inserito i tre protagonisti cresciuti, sorridenti e pimpanti.

In aggiunta, sul servizio digitale Shonen Jump+ sarà reso gratuito il capitolo 66 di The Promised Neverland. Un buon modo per celebrare la serie, che purtroppo non ha avuto un anime all'altezza.