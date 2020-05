The Promised Neverland si concluderà 'molto presto', in arrivo un progetto speciale

L'ultimo numero del settimanale di Shueisha Weekly Shonen Jump ha annunciato l'arrivo di un "progetto speciale" per festeggiare la conclusione di The Promised Neverland, il celebre manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu. Il manga ha da poco pubblicato l'attesissimo capitolo 176 e, secondo la rivista, si concluderà "molto presto".

L'opera si concluderà presumibilmente entro dieci capitoli circa, dunque dovranno passare almeno altri due mesi prima che il settimanale sveli l'identità di questo "progetto speciale". I rumors parlano di uno spin-off o di novità inerenti alla serie anime, di cui vi ricordiamo essere prevista una seconda stagione per il primo trimestre del 2021, ma non è da escludere la presentazione di una riedizione in stile The Quintessential Quintuplets.

Nel caso in cui non aveste ancora recuperato questo piccolo capolavoro, vi ricordiamo che prima stagione di The Promised Neverland è disponibile in italiano, sia con doppiaggio che con sottotitoli, su VVVVID, Netflix e Amazon Prime Video. Il manga invece è distribuito in Italia da J-Pop manga ed è attualmente fermo al Volume 14.

E voi cosa ne pensate? Cosa sarà questo progetto speciale? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete in pari con l'edizione italiana del manga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento su The Promised Neverland.