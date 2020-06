The Promised Neverland continuerà? Uno strano tweet di Posuka fa pensare a un sequel

The Promised Neverland si è concluso pochi giorni fa su Weekly Shonen Jump. Il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha appassionato lettori e lettrici nel corso degli ultimi quattro anni, ma in ultimo la storia di Emma è giunta alla fine. Tutto come previsto da Shirai che già pensava di chiudere il manga tra i 20 e i 30 volumi.

Il franchise sarà però attivo per ancora tanto tempo: a fine anno arriverà il live action giapponese di The Promised Neverland, seguito dalla seconda stagione dell'anime a inizio 2021. È stato poi annunciata una serie TV di Amazon Prime Video e quindi un The Promised Neverland a stampo occidentale, insieme a tanti altri progetti importanti che arriveranno nei prossimi mesi.

Ma Posuka Demizu, disegnatrice di The Promised Neverland, tramite un suo criptico tweet fa pensare che ci sia ancora in serbo qualcosa. Dopo aver comunicato che nei prossimi mesi non si staccherà dal brand dato che deve preparare i disegni dell'artbook, del fanbook oltre che del tankobon 20 in uscita a ottobre in Giappone, ha comunicato che c'è ancora un progetto di The Promised Neverland non annunciato di cui si dovrà occupare.

Ciò ovviamente amplia di tantissimo le possibilità dato che potrebbe essere un capitolo speciale sul futuro di Emma e compagni, uno spin-off o approfondimento su uno dei vecchi personaggi oppure ancora un vero e proprio sequel di The Promised Neverland. Per il momento però dovremo attendere almeno qualche mese prima di scoprire la verità dietro questo misterioso progetto. Intanto non perdetevi la recensione di The Promised Neverland.