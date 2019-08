The Promised Neverland: ecco la copertina che dà il via al finale

Tre anni di pubblicazione sono tanti e The Promised Neverland li ha raggiunti con questo numero 38 di Weekly Shonen Jump, ma potrebbe non sopravvivere abbastanza da veder sopraggiungere il quarto. Infatti, come anticipato dalla redazione della rivista nel numero precedente The Promised Neverland terminerà a breve essendo nell'ultimo arco narrativo.

Proprio per festeggiare questi due traguardi e lanciare il manga a tutta forza nell'ultima storia, la redazione ha pensato di concedere a The Promised Neverland la copertina e le pagine a colori d'apertura di Weekly Shonen Jump #38. L'illustrazione preparata da Demizu Posuka per il magazine di manga più famoso al mondo vede Emma al centro con al suo fianco Ray e Musica, mentre alle spalle e tutto intorno la regina Regula Valima mostra i suoi artigli.

In calce potete vedere questa illustrazione di copertina grazie al tweet di Sp_Manga, che riporta anche informazioni sul famoso Table of Contents di Weekly Shonen Jump, ovvero l'indice in cui sono elencati i manga presenti sulla rivista, da ONE PIECE e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.

The Promised Neverland è un manga shonen sceneggiato da Kaiu Shirai e disegnato da Demizu Posuka, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal primo agosto 2016. Attualmente con quindici volumi all'attivo, di cui dieci già portati in Italia da J-Pop, la serie si prepara anche a mettere in scena The Promised Neverland stagione 2, in arrivo nel 2020.