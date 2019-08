The Promised Neverland: ecco la data di uscita del volume 16

The Promised Neverland è un manga di successo grazie ai 13 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'anime ha sicuramente aiutato in questo processo, nonostante la serie di Kaiu Shirai e Demizu Posuka facesse sfaceli già da prima della trasposizione televisiva. Ma sembra mancare molto poco alla conclusione della storia di Emma e compagni.

Infatti, come anticipato dalla rivista Weekly Shonen Jump, The Promised Neverland si concluderà a breve. Ciò significa che ogni singolo capitolo o ogni volume di raccolta potrebbe essere l'ultimo. Da poco è stato messo in vendita il tankobon numero 15, e chi ha potuto acquistarlo in Giappone ha svelato in rete per quando è prevista la data di uscita del numero successivo.

Infatti, come potete vedere in calce, il volume 16 di The Promised Neverland è previsto per il 4 ottobre, ovvero tra soli due mesi. Verosimilmente, questo conterrà i capitoli dal 134 al 142 e farà proseguire le avventure di Emma e Ray alle Sette Mura, raggiungendo quasi le ultime storie pubblicate su Weekly Shonen Jump.

Ovviamente questo comporta anche attesa per la prossima illustrazione a colori di Demizu Posuka, in grado di fare sempre copertine accattivanti come quella del tankobon 15. Cosa pensate ci sarà sulla copertina di The Promised Neverland volume 16? La serie è edita in Italia dalla casa editrice J-POP che, attualmente, ha pubblicato da poco il volume 10 con la battaglia dei ragazzi contro i demoni di Goldy Pond.