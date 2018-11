The Promised Neverland: diamo uno sguardo al primo trailer dell'anime

Nelle scorse ore è apparso sulla rete il primo trailer dedicato all'adattamento animato di The Promised Neverland, che sappiamo essere in procinto di fare il suo debutto. Come si aspettavano i fan, si tratta di un filmato dai connotati inquietanti, esattamente come l'opera che anticipa.

Tutti gli appassionati dell'opera scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu sono in trepidante attesa del primo adattamento animato della serie, che debutterà il gennaio prossimo sugli schermi giapponesi. Per questo la pubblicazione, avvenuta nelle scorse ore, del primo trailer della trasposizione è stata accolta con grande gioia dai fan, che ne hanno anche apprezzato le caratteristiche.

Benché si tratti infatti di un breve filmato di pochi secondi, il trailer ha lasciato gli spettatori con quella commistione di spensieratezza e inquietudine a cui The Promised Neverland li ha abituati. Il video pubblicitario, che potete visionare nel post Twitter riportato in calce alla notizia, inizia con una carrellata dei vari character design dei personaggi protagonisti, accompagnati dalle voci che li impersoneranno nel corso della serie, ma con il passare dei secondi lo schermo si fa più scuro, lasciando spazio, a livello audio, alla sola agghiacciante presenza dell'urlo della protagonista. Si tratta di un grido disperato, che scuote sicuramente chiunque lo ascolti, concludendo il trailer su una nota di inquietudine.

Che ne pensate? Anche a voi ha trasmesso gli stessi sentimenti di angoscia? Siete ansiosi di vedere questo adattamento del manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu? Fatecelo sapere nei commenti!

L’adattamento animato di The Promised Neverland, manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, uscirà il prossimo gennaio e sarà prodotto dallo Studio CloverWorks. A quanto pare sarà composto da 12/13 episodi, e ripercorrerà la storia del primo arco narrativo, il così detto "Escape" arc, che dura per i primi trentasette capitoli del manga. La versione cartacea di The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop.