The Promised Neverland: i due autori ricordano un'esilarante momento 'dietro le quinte'

In attesa della seconda stagione animata di The Promised Neverland, i due creatori della serie, lo scrittore Kaiu Shirai e l'artista Posuka Demizu, hanno rivelato alcuni divertentissimi ricordi.

The Promised Neverland è un prodotto unico nel panorama degli anime e dei manga. Incentrato sugli orrori che si nascondono dietro quello che sembra un innocente orfanotrofio, l'opera narra le vicende di Norman, Emma e Ray, tre ragazzini intenti a salvare i loro compagni più piccoli.



Dopo aver illustrato le differenze tra il manga e l'anime di The Promised Neverland, nel prosieguo dell'intervista rilasciata per il nuovo artbook, Shirai e Demizu hanno rivelato un buffo momento avvenuto dietro le quinte della realizzazione dell'opera.

"In una chat di Paint pubblicai un hobby art da un account diverso dal mio personale. Tra i commenti arrivò quello di un ragazzo che mi disse che sembrava avessi il tocco artistico dell'illustratore di The Promised Neverland", ha ricordato Demizu. "Ovviamente usai un software artistico diverso da quello che utilizzo nella serie, sono stato molto attento!". "E qual è stata la tua risposta?", ha ribattuto con grande curiosità Shirai. "Ho detto che sono un fan, quindi sono influenzato", ha concluso divertito l'artista. E voi sapreste riconoscere il suo tocco? Nel mentre, scopriamo quale sarà il futuro di The Promised Neverland.