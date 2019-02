The Promised Neverland: ecco cosa ci aspetta nel sesto episodio dell'anime

Attraverso le informazioni che trapelano direttamente dal Giappone possiamo avere un piccolo assaggio di quello che ci aspetta nel prossimo episodio di The Promised Neverland, il sesto, che andrà in onda il prossimo 14 febbraio in simulcast su VVVVID. A quanto pare non mancheranno ancora una volta le sorprese.

The Promised Neverland si è conquistato una bella fetta del mercato legato ad anime e manga, prima con la sua versione cartacea, e ora sta dominando nella prima parte del 2019 con la sua trasposizione animata, giunta ormai al quinto episodio. La battaglia tra i bambini e Isabella è nel pieno del suo svolgimento, e la tensione è veramente palpabile in ogni scena.

Come i più avveduti sapranno, settimanalmente, sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump edita da Shueisha, vengono pubblicate le sinossi degli episodi futuri degli anime in corso tratti da manga della stessa rivista. E The Promised Neverland è ovviamente presente nella lista. Grazie alla traduzione fornita dal sempre ben informato OrganicDinosaur (il cui tweet potete visionare in calce all'articolo insieme a nuovi prodotti legati alla serie) possiamo dare uno sguardo a ciò che ci aspetta nel sesto episodio, che andrà ad essere trasmesso a partire da San Valentino, il 14 febbraio prossimo.

Il titolo dell'episodio di cui riportiamo in seguito la sinossi sarà "311045", ed è quindi sconsigliabile proseguire nella lettura per chiunque non abbia visto tutte e cinque le puntate trasmesse sino ad ora:

"Cosa ne sarà dei due di loro che hanno visto la "Camera Segreta" di Isabella?

Considerato il grande rischio che comporta, Rei ha detto a Don di non provare ad entrare in quella camera segreta! Ma, non importa quale sia il costo da pagare, Don vuole assolutamente sapere qual è la verità. Quindi lui e Gilda si infiltrano insieme nella suddetta camera. In quel luogo saranno testimoni della scoperta di alcuni fatti sorprendenti...

Il ruolo di Emma questa settimana:

Emma vuole presentare agli altri qualcuno!?

Emma porta Norman e Rei insieme nella sala della biblioteca. La ragazza mostra ai due una serie di volumi e di libri opera dello scrittore William Minerva. Infine, Emma confessa ai compagni che potrebbe aver trovato un'alleata."

Insomma, sembra proprio che The Promised Neverland sia sul punto di introdurre un altro personaggio importante, per scoprire la sua identità non ci resta che aspettare il simulcast che VVVVID porterà da noi il prossimo 14 febbraio.