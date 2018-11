The Promised Neverland: ecco il poster promozionale del volume 11

Diamo uno sguardo alla locandina che darà risalto all'uscita nel mercato giapponese del prossimo volume della serie manga di The Promised Neverland, e cioè l'undicesimo. Ricordiamo che il volume in questione verrà pubblicato oggi in Giappone.

L'undicesimo volume della serie manga creata da Posuka Demizu e Kaiu Shirai, The Promised Neverland, arriva oggi sul mercato nipponico, e in concomitanza con questo evento è stata pubblicata una locandina promozionale, che potete ammirare nel tweet riportato in calce alla notizia. L'immagine ritrae i nostri protagonisti mentre camminano incontro ad un orizzonte macchiato dalla luce del crepuscolo, con uno stormo di uccelli che si alza in volo al loro passaggio.

Ricordiamo che l'opera è edita in Italia da J-POP Manga, che ha finora reso disponibili ai fan cinque degli undici volumi di cui si compone la fortunatissima serie di Demizu e Shirai. Il sesto tankobon arriverà sul nostro mercato a disposizione degli appassionati il prossimo 30 novembre.

Di seguito riportiamo la sinossi, redatta dallo staff di J-POP, per il quinto volume di The Promised Neverland, disponibile all'acquisto sul sito ufficiale:

"Mentre l'allarme risuona nella fattoria, Emma e gli altri seminano gli inseguitori nella foresta. Per la prima volta sono liberi, ma i pericoli non sono certo cessati. Un mondo di demoni e misteri li attende!"

Ricordiamo inoltre che dal mese di gennaio 2019 vedrà la luce l'adattamento anime della serie, realizzato dallo staff di CloverWorks: la prima stagione sarà composta da 12-13 episodi, adatterà il primo arco del manga relativo alla fuga dalla Grace Field House. Il manga originale è pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 1º agosto 2016.