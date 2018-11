The Promised Neverland: ecco il primo trailer con scene tratte dalla serie animata

Nelle scorse ore è stato pubblicato il primo trailer in cui possiamo vedere scene realmente presenti nella trasposizione animata, in arrivo a gennaio, del manga The Promised Neverland. Diamo uno sguardo a quello che ci attende, osservando come si presenteranno alcuni dei personaggi principali.

Sin da quando The Promised Neverland ha scalato la classifica delle serie più amate dello Weekly Shonen Jump, gli appassionati hanno sperato in un adattamento animato che rendesse giustizia all'opera creata da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu. Dopo gli annunci, le conferme, i primi character design e il teaser meramente audio, ecco le prime, vere, immagini provenienti dall'adattamento in questione.

Come potete vedere nel breve filmato riportato ai piedi della pagina, lo spazio è calamitato da quelli che saranno i personaggi principali: Emma, la nostra assoluta protagonista dai capelli arancioni, ha la maggioranza dell'attenzione, e la vediamo mentre si avventura ai confini di un bosco. La bambina viene poi raggiunta da altri personaggi secondari di grande importanza, come Norman e Ray.

Anche se il trailer sopracitato non mostra granché della serie in quanto tale, può fornire una buona visuale su quale sarà la qualità dell'animazione e sullo stile artistico della stessa. Sembra proprio che l'obbiettivo sia quello di restituire ai fruitori dell'anime lo stesso contrasto tra l'indole oscura della vicenda e la solarità e la dolcezza del tratto, una caratteristica tipica del manga da cui è tratto.

Che cosa ne pensate del filmato promozionale che sta circolando? Siete in fibrillazione per l'arrivo di questo anime tanto atteso dai fan? Fatecelo sapere nei commenti!

The Promised Neverland è pronto ad arrivare sui teleschermi nipponici nel gennaio del 2019, distribuito in patria da Amazon Prime Video. Ancora non si sa nulla sulla sua possibile distribuzione internazionale, compresa quella italiana. L'adattamento è tratto da un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 1º agosto 2016. In Italia è arrivato grazie al lavoro della J-Pop.