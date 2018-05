The Promised Neverland: ecco il primo trailer della serie anime ispirata al popolare manga

Non è più un segreto, ormai, che The Promised Neverland - la "killer app" di Weekly Shonen Jump con 2 milioni di copie vendute - riceverà un adattamento anime a cura di CloverWorks (Darling in the Franxx, Persona 5 The Animation). Nelle ultime ore lo staff di produzione ha svelato il primo trailer della serie.

L'anime di The Promised Neverland debutterà nel mese di gennaio 2018 sui circuiti televisivi giapponesi. Secondo i rumor, Emma (la protagonista) sarà doppiata da Sumire Morohosh (la voce di Hinami Fueguchi nell'anime di Tokyo Ghoul), mentre Norman sarà interpretato da Rie Kugimiya (Alphonse Elric nell'adattamento di Fullmetal Alchemist). Nei panni di Ray, infine, figurerebbe Mariya Ise (Killua di Hunter x Hunter).

The Promised Neverland è un manga di successo di Kaiu Shirai e Posuka Demizu: sin dal suo esordio sulle pagine di Weekly Shonen Jump nell'agosto del 2016, ha scalato le classifiche di vendita sul mercato giapponese, arrivando a vendere oltre 2 milioni di copie per l'edizione in volumi.

In Italia il manga è pubblicato da J-POP, che ha recentemente portato sui nostri scaffali il Volume 3 dell'opera. In calce all'articolo potete ammirare il primo trailer dell'anime, del quale per adesso ignoriamo il numero di episodi o una eventuale divisione in stagioni.