The Promised Neverland: ecco la sinossi dell'episodio 7

L'inizio dell'episodio 7 di The Promised Neverland segna l'inizio della seconda metà di stagione, essendo già stato annunciato che il primo ciclo di episodi si fermerà alla dodicesima puntata. Gli ultimi eventi hanno visto Emma e il suo gruppo di amici venire scoperti niente meno che da Krone, che ora ha fatto però una strana proposta al quintetto.

Come ogni settimana, la pubblicazione della rivista Weekly Shonen Jump porta con sé anche nuove informazioni sul nuovo episodio di The Promised Neverland. Il numero 12 della rivista ci consente di dare uno sguardo ad alcune immagini e alla sinossi dell'episodio sette, intitolato "011145". In calce potete vedere la pagina di presentazione e la sinossi in inglese di OrganicDinosaur.

Ovviamente il fulcro dei nuovi avvenimenti sarà Krone, e dalle immagini si può già capire che avrà un confronto con i ragazzi. "Emma e i suoi amici faranno fronte unito contro Krone?! Poiché Krone vuole eliminare Isabella, la donna dice che collaborerà nel far fuggire Emma e gli altri ragazzi. Cosa succederà ad Emma e agli altri dopo aver avuto la proposta di cooperazione di sorella Krone?

Emma questa settimana: Hanno fatto un passo falso con Krone?! Per ottenere le informazioni che gli servono, Emma e Norman si dirigono con cautela nella stanza di Krone. I due fanno attenzione nel non rivelare nulla mentre le fanno domande, ma Krone riesce comunque a scoprire cosa sanno i bambini".

L'episodio 7 di The Promised Neverland arriverà giovedì 21 febbraio in simulcast sottotitolato in italiano sulla piattaforma streaming VVVVid.