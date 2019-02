The Promised Neverland: Emma e Ray vengono sorpresi nel capitolo 123

Mentre l'anime sta adattando il primo arco narrativo, il manga di The Promised Neverland sta procedendo verso la fine. Il capitolo 122 della serie sulla fuga dal mondo dei demoni ha visto Emma ripensare a cosa fare e tutti i suoi dubbi sul piano pensato da Norman, dubbi che Ray ha notato. Attenzione agli spoiler del capitolo dopo il salto.

La pagina a colori preparata da Demizu Posuka per questo nuovo capitolo di The Promised Neverland vede Emma in primo piano, mentre alle sue spalle Norman e Ray sono girati e sbiaditi. Sul fondo si staglia un progetto meccanico non meglio identificato.

Emma non è convinta di voler portare avanti il piano di Norman, ha tanti dubbi, tra cui quello dello sterminio dei demoni. Dopo aver vissuto per un periodo tra loro e aver osservato come le tribù di esseri si comportano nei villaggi, Emma ha capito che anche loro hanno diritto a vivere in pace. Ray comunque appoggia i dubbi di Emma e, nel discorso che segue, i due ragazzi ricordano di Sonju e Mujika, con i due demoni che non hanno mai mangiato carne durante la permanenza insieme nelle foreste.

I due decidono quindi di recarsi nell'ufficio di Norman per parlargli, ma al suo posto trovano tre dei membri della squadra che aveva accompagnato il ragazzo pochi giorni prima ad assaltare una fattoria intensiva. Il gruppo agisce amichevolmente, e cerca di far mettere a proprio agio i due mentre attendono il ritorno del loro amico. The Promised Neverland torna nel numero 13 di Weekly Shonen Jump, programmato per il 25 febbraio. In calce potete trovare una prima immagine del capitolo.