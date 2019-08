The Promised Neverland: Emma fa squadra con Gon e Tanjiro in questo bellissimo crossover!

Nonostante la produzione di The Promised Neverland 2 sia ormai stata avviata, i fan dell'anime tratto dall'opera di Kaiu Shirai stanno continuando a far sentire il proprio supporto in tutti i modi. A tal proposito, un utente Twitter ha condiviso sul suo profilo un'illustrazione di rara bellezza, con protagonista il duo composto da Emma e Ray.

L'immagine, disponibile alla visione in calce all'articolo, è davvero curata nei minimi dettagli e ritrae due dei protagonisti di The Promised Neverland in compagnia della straordinaria coppia composta da Gon e Killua e dai protagonisti di Demon Slayer, l'ammazzademoni Tanjiro e la sua giovane sorella Nezuko Kamado.

L'illustrazione è nata dalla matita di tlieilt_625p, un giovane artista giapponese che ogni settimana ritrae un crossover tra diversi personaggi di anime. Scorrendo tra le immagini in calce, potrete osservare singolarmente le pose di ognuna delle tre coppie.

Per chi non conoscesse la serie, The Promised Neverland racconta la storia di un gruppo di orfani cresciuti in una casa circondata da un bosco e da un'enorme muraglia. Il muro, necessario per far si che i bambini non fuggano, separa la cosiddetta "fattoria" dal mondo esterno. Dopo aver scoperto che il loro unico scopo è quello di essere allevati fino ai 12 anni per poi essere dati in pasto a dei terribili demoni, tre bambini dallo straordinario quoziente intellettivo metteranno in atto un piano per fuggire.

Tra le altre serie, Demon Slayer si sta attualmente avvicinando alla chiusura della prima stagione, per la quale ha ricevuto innumerevoli elogi da critica e pubblico. Le avventure di Tanjiro e Nezuko vengono trasmesse ogni sabato dalle 17:00 su VVVVID.

Cosa ne dite? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più su The Promised Neverland invece, vi rimandiamo alla nostra recensione.