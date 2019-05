The Promised Neverland: un fan ci regala una stupenda illustrazione di Emma

The Promised Neverland è diventato in fretta uno dei manga più di successo di Weekly Shonen Jump, conquistandosi in poco tempo anche una serie animata, diversi spin-off e anche delle light novel ed escape game dedicati. Tanti appassionati di fumetti ormai si sono invaghiti della serie, dedicandole spesso illustrazioni di diverso genere.

Ricordate la Emma versione fantasy apparsa in una delle ultime copertine di gruppo di Weekly Shonen Jump? Nel numero 22-23 della rivista, la protagonista di The Promised Neverland era apparsa in un'illustrazione di Demizu Posuka che ricordava molto una maga del tempo, con una bacchetta a forma di ingranaggio e un mantello e vestiti variopinti.

Ora il fan eugeboy_zzzzz ha deciso di usare quell'artwork ufficiale come base per dare un tocco onirico ulteriore alla giovane ragazza. Come vedete nel disegno in calce, quella versione di Emma si libra in un cielo stellato mentre un libro fluttuante sta probabilmente attivando un incantesimo. Un anello d'ora circonda Emma, mentre la ragazza, con gli occhi chiusi, sorride.

The Promised Neverland, conosciuto in patria con il nome di Yakusoku no Neverland, è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Demizu Posuka, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 1° agosto 2016. Il manga, giunto a 134 capitoli, questa settimana non sarà pubblicato a causa di problemi alla schiena dello sceneggiatore Shirai. In Italia la serie è edita da J-POP che proprio oggi ha reso disponibile il nono volume della storia in fumetteria.