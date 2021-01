The Promised Neverland festeggia il 2021: l'illustrazione coloratissima di Demizu Posuka

Con l'apertura dell'anno nuovo, avvenuta in Giappone otto ore prima dell'Italia a causa del fuso orario, moltissimi mangaka e illustratori si sono concentrati nel fare i propri auguri di buon anno ai propri lettori, salutando ciò che è successo nel 2020 e anticipando i progetti del 2021. Ovviamente anche The Promised Neverland si unisce alla festa.

Dopo le illustrazioni di EDENS ZERO create da Hiro Mashima, stavolta è il turno della famosa disegnatrice de The Promised Neverland. L'eclettica Demizu Posuka, sempre attiva su Twitter dove posta innumerevoli illustrazioni legati sia alla sua serie che a progetti collaterali o inediti, ha postato una nuova foto dove augura buon 2021 ai fan di The Promised Neverland, come potete osservare nella foto in basso.

Al centro Emma, Norman e Ray sono vestiti di tutto punto per le celebrazioni dell'anno nuovo e lo stesso fa Mujika, che compare in alto a destra con uno yukata arancione. Tutto intorno ci sono varie decorazioni che ricordano questa celebrazione, come il kagami mochi, ma c'è anche una mucca tra le mani di Norman che ricorda come si entri nell'anno della mucca in base all'oroscopo cinese.

Infine la disegnatrice fa anche un rimando all'anime di The Promised Neverland, con la seconda stagione che partirà il 4 gennaio 2021.