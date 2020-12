The Promised Neverland festeggia 26 milioni di copie stampate, nuovo one-shot in arrivo!

L'ultima uscita del settimanale di Shueisha Weekly Shonen Jump ha rivelato che il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu The Promised Neverland riceverà un nuovo one-shot, il quarto in totale, nel prossimo numero della rivista in arrivo il 4 gennaio 2021. Il nuovo capitolo si intitolerà We Were Born e celebrerà l'inizio della Stagione 2 dell'anime.

We Were Born, traducibile semplicemente come "Siamo Nati", sarà il quarto capitolo speciale dopo The First Shot, Seeking the Sky of Freedom e il più recente A Mother's Determination, e racconterà la storia di "un'altra terra promessa". Il capitolo sarà composto da 32 pagine, di cui almeno una a colori.

Sul fronte delle vendite, invece, è stato recentemente confermato che il manga ha superato quota 26 milioni di copie in circolazione, un successo incredibile che non potrà che aumentare dopo la trasmissione della nuova stagione dell'anime. L'opera vantava 16 milioni di copie in circolazione nel settembre del 2019, 21 milioni lo scorso giugno e 25 due mesi fa, nell'ottobre del 2020.

E voi cosa ne pensate? Contenti del successo del manga? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo all'ultimo trailer di The Promised Neverland 2, pubblicato poche ore fa sul palco virtuale del Jump Festa 2021.