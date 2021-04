The Promised Neverland festeggia 32 milioni di copie stampate, vendite spaventose nel 2021

Il manga di The Promised Neverland cresce a ritmi straordinari, con dei numeri che iniziano finalmente a rivaleggiare con quelli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e L'Attacco dei Giganti. Jujutsu Kaisen rimane intoccabile al momento, ma considerando che il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu si è concluso un anno fa, stiamo comunque parlando di cifre incredibili.

Secondo quanto rivelato dall'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, The Promised Neverland ha raggiunto quota 32 milioni di copie in circolazione, con ben 6 milioni di copie spedite da gennaio ad aprile 2021. La crescita è probabilmente dovuta alla pessima accoglienza ricevuta dalla seconda stagione dell'adattamento anime, che a quanto pare ha convinto diversi fan a virare sulla controparte cartacea.

The Promised Neverland vantava 16 milioni di copie in circolazione nel settembre del 2019, 21 milioni nel giugno del 2020 e 26 milioni lo scorso dicembre, con una media di circa 650.000 copie spedite al mese. Nel 2021 la media è salita a 1,5 milioni di copie spedite mensilmente, registrando quindi una crescita superiore al 120%.

Insomma, nonostante il flop della Stagione 2 sembra che alla fine l'opera sia riuscita comunque ad acquisire ulteriore popolarità, e chissà che in futuro i numeri non crescano ancora di più.

E voi cosa ne dite? Avete recuperato anche voi il manga di Shirai e Demizu? Ditecelo nei commenti, e nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di The Promised Neverland.