The Promised Neverland: il film live action arriva il 18 dicembre, ecco il trailer

Nonostante sia finita da alcuni mesi, la serie The Promised Neverland scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu, ha ottenuto così tanto successo da avere ottenuto diversi progetti per il prossimo futuro. Oltre alla seconda stagione dell'anime, prevista per il 2021, infatti arriverà presto anche un film live action in Giappone.

A confermare l'arrivo nelle sale nipponiche, il 18 dicembre, della trasposizione live action delle avventure di Emma, Norman e Ray è stato il trailer che potete trovare nel post in fondo alla pagina. Si ripercorrerà il primo arco narrativo presentato nel manga e nell'anime, quando i protagonisti cominceranno a scoprire la terribile verità sulla Grace Field House, l'orfanotrofio in cui si trovano.

La regia del film è stata affidata a Yuichiro Hirakawa, mentre a curare la sceneggiatura è stato Noriko Gotou. I due avevano già lavorato insieme per il film live action dedicato alla serie ERASED, e questo potrebbe portare ad un ottimo risultato complessivo. Per quanto riguarda gli attori Minami Hanabe ricoprirà il ruolo di Emma, Ray e Norman saranno rispettivamente interpretati da Kairi Jo e Rihiko Itagaki, mentre Keiko Kitagawa sarà Madame Isabella, e Naomi Watanabe Sorella Krone.

Ricordiamo che di recente Shirai ha ripercorso la storia di The Promised Neverland in un messaggio ai fan, e vi lasciamo ai dettagli sul capitolo extra del manga.