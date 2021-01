The Promised Neverland: la fuga per la libertà continua nella sinossi della stagione 2

Dopo il primo slittamento nel 2020 a causa del Coronavirus e il relativo rallentamento della produzione, lo studio A-1 Pictures ha ormai pronti gli episodi della seconda stagione di The Promised Neverland. Emma, Ray e gli altri bambini sono riusciti a scappare dall'orfanotrofio Grace Field e dalla minaccia che lì albergava.

Adesso però gli stessi bambini si troveranno di fronte uno scenario completamente sconosciuto e in cui dovranno darsi da fare per sopravvivere. Con l'arrivo di The Promised Neverland 2 programmato per il 4 gennaio, è stata diffusa anche la sinossi della nuova stagione.

"La libertà è bella ma brutale. Quindici bambini sono scappati dall'orfanotrofio Grace Field, un falso paradiso, sperando nella possibilità di ottenere la libertà. Invece, incontrano piante e animali che non hanno mai visto e sono inseguiti dai demoni. Il mondo esterno è così bello eppure così crudele da affrontare."

La minaccia dei demoni per i protagonisti di The Promised Neverland non si è ancora sopita e per questo dovranno dare ancora una volta prova della loro arguta intelligenza per sopravvivere. A lavorare su questa seconda stagione ci sarà anche Kaiu Shirai, sceneggiatore del manga, e la produzione ha dichiarato che ci saranno scene inedite in The Promised Neverland 2.