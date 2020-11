The Promised Neverland: che ne sarà del futuro della serie?

Il manga di The Promised Neverland è arrivato alla sua conclusione, chiudendo la storia di Emma, Ray e Norman. Questo però non ha fermato il franchise dal portare avanti altri progetti, come una seconda serie dell’anime in uscita, un film live action, e una serie prodotta da Amazon.

La seconda stagione dei The Promised Neverland arriverà nel 2021, torneranno le avventure degli orfani nel loro tentativo di sopravvivere al mondo esterno e le terribili creature che lo popolano. The Promised Neverland si è distinto dalle altre opere del momento, giocando magistralmente con la dinamica del “gatto e il topo”, tra gli orfani e i demoni.

I creatori di The Promised Neverland, lo scrittore Kaiu Shirai e l’artista Posuka Demizu, hanno recentemente rilasciato un’intervista per il rilascio dell’artbook, andando nel dettaglio su quello che sarà il futuro del franchise.

Shirai in particolare dice che non sa ancora quando e dove, ma che vorrebbe ritornare su alcuni punti nella storia che i lettori hanno interpretato come indizi o anticipazioni, perché alcuni di questi non sono ancora stati trattati. Demizu poi continua dicendo che ci sono molti progetti in ballo al momento, come la seconda stagione dell’anime, il film live action di TPN e un progetto per una serie occidentale.