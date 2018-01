The Promised Neverland: gadget in regalo da J-POP al lancio del manga campione di incassi

si rende protagonista di un'iniziativa interessante per tutti coloro che attendono con trepidazione l'uscita del primo numero in Italia di, la nuova hit di Weekly Shonen Jump che in Giappone ha già venduto oltre due milioni di copie. Dal 31 gennaio, infatti, sarà possibile ottenere dei gadget con il primo numero.

Diverse fumetterie, attive in oltre 100 città italiane, parteciperanno all'iniziativa di J-POP: da Merano a Bolzano, passando per Napoli, Roma, Bologna, Genova, Milano, Torino e molte altre, a partire dal 31 gennaio i lettori che acquisteranno il primo numero di The Promised Neverland riceveranno in regalo anche un poster e un notebook in edizione limitata.

Visitando il sito di J-POP Manga e la pagina dedicata a The Promised Neverland, troverete la mappatura specifica di tutti i negozi italiani che aderiranno all'iniziativa che vi permetterà di avere il quadernetto e il poster dell'acclamato manga.

L'opera, annunciata durante Lucca Comics & Games 2017, è firmata da Kaiu Shirai e Posuka Demizu e racconta la storia di Emma, Norman e Ray. Tre ragazzini che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco. Ma cosa succede davvero quando si esce da lì?

L'appuntamento è in fumetteria il prossimo 31 gennaio per scoprire il campione d'incassi di Weekly Shonen Jump.