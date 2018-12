The Promised Neverland: da gennaio su Jump+ arriva lo spin-off comico

The Promised Neverland vedrà a breve in onda la sua prima stagione dell'anime, ma intanto per il manga arriva un nuovo spinoff a partire da gennaio.

Come annunciato da Weekly Shonen Jump sul suo sito ufficiale, Shūhei Miyazaki si occuperà di Oyakusoku no Neverland a partire da gennaio su Jump+. Lo stesso autore aveva già scritto e disegnato alcuni capitoli di The Promised Neverland in chiave comica, preparandone uno anche per la Jump Festa 2019, oltre che per uno dei numeri di Jump GIGA di alcuni mesi fa. Con questa mossa, la Shueisha sembra far capire che punterà molto sulla serie di Kaiu Shirai e Posuka Demizu nel 2019.

Infatti, la casa editrice nipponica ha inserito The Promised Neverland in una campagna pubblicitaria che elegge la serie come uno dei quattro nuovi imperatori di Jump insieme a Dr. Stone, We Never Learn e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e pubblicando proprio a partire da gennaio numerosi prodotti legati alla serie: oltre all'anime in arrivo proprio dagli inizi di gennaio verranno pubblicati il dodicesimo volume della serie principale e la seconda light novel basata sul passato di mamma Isabella e sorella Krone. Chissà se con questa enorme pubblicità il manga non arrivi a incrementare le sue vendite, che finora arrivano a 7 milioni di copie.