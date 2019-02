The Promised Neverland: gli spoiler del capitolo 122 ci spiegano cosa ha in mente Emma

Gli ultimi capitoli di The Promised Neverland hanno mostrato degli avvenimenti molto inattesi per i protagonisti, tra ritorni e colpi di scena, oltre a tante informazioni importantissime sul mondo che li circonda. Le anticipazioni del capitolo 122 del manga rivelano come Emma si rapporterà con alcune scelte chiave. Attenzione agli spoiler dopo il salto.

Dopo la notte precedente passata a giocare a scacchi con Norman e Ray, Emma si risveglia nel letto del nuovo rifugio, impanicata di non vedere più nessuno. Corre nella sala da pranzo, ma trova tutti i ragazzi a fare colazione, sani e salvi. Intanto, nella sala del capo, Norman è intento a scrivere una lettera mentre viene interrotto da Vincent, il ragazzo di colore tra i quattro sottoposti di Norman che distrussero un allevamento con lui alcuni capitoli prima.

Il falso William Minerva e nuovo capo della resistenza affida a Vincent il compito di consegnare la lettera. Intanto, Emma e Ray stanno aiutando gli altri ragazzi a fare il bucato, ma Ray ha capito benissimo che Emma non è a favore del piano di Norman. La ragazza vuole trovare una soluzione pacifica e che vada bene a tutti, dopo aver visto che anche i demoni hanno una loro vita tranquilla. Quindi decide che il loro prossimo obiettivo saranno le Sette Mura, andando contro le indicazioni di Norman.

The Promised Neverland 122 arriverà sull'applicazione Manga Plus di Shueisha questo sabato, mentre il capitolo 123 tornerà il 18 febbraio.