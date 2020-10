The Promised Neverland: I protagonisti del live action appaiono nei nuovi poster

La serie The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, è stata apprezzata sin dalla sua prima pubblicazione, ed è rimasta tra le serie più seguite fino alla sua conclusione, avvenuta lo scorso giugno. Le avventure di Emma Norman e Ray però stanno per tornare con un live action, di cui sono stati mostrati i primi poster promozionali.

Con l'uscita nelle sale giapponesi prevista per il prossimo 18 dicembre, il film dedicato a The Promised Neverland, promette di ripercorrere gli eventi del primo arco narrativo della serie, dove i protagonisti cominceranno a comprendere la verità dell'orfanotrofio in cui si trovano, evento fondamentale che produrrà la prima scintilla della ribellione per gli sviluppi futuri.

Molti fan si sono detti preoccupati di questo particolare adattamento, ma dalle prime immagini mostrate nel trailer, e dai poster pubblicati di recente, che potete trovare in fondo alla pagina, sembra che ci sia stata una grande cura nei dettagli e nel ricreare le ambientazioni in modo realistico ma con un'atmosfera molto vicina a quella originale.

Ad apparire nei poster, oltre al trio di protagonisti, sono state anche Madame Isabella, e Sorella Krone, due personaggi profondamente negativi nonostante l'apparenza. Ricordiamo che di recente è stato pubblicato un capitolo extra del manga, e vi lasciamo all'illustrazione fatta da Demizu per il live action.