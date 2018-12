The Promised Neverland: in arrivo la seconda light novel della serie

Come annuncia la pagina Twitter ufficiale della serie, è in arrivo quella che sarà la seconda light novel ambientata nell'universo narrativo di The Promised Neverland. A quanto sembra tratterà delle vicende ancora inedite riguardanti Isabella e Krone, le curatrici della Grace Field House.

Con la prima serie della trasposizione animata che si avvicina a grandi passi, gli annunci relativi al franchise di The Promised Neverland continuano a susseguirsi. Oggi è la volta della seconda light novel ufficiale dedicato al mondo creato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu, che narrerà delle vicende che si incentrano attorno alle figure di Isabella e sorella Krone, le due istitutrici della Grace Field House.

A quanto sembra il volume arriverà a disposizione degli acquirenti giapponesi dal 4 gennaio 2019, in parallelo all'arrivo sugli scaffali del dodicesimo volume della serie manga originale. La notizia ci arriva dal profilo Twitter ufficiale della serie (che potete vedere in calce alla notizia), che ci informa anche del fatto che nelle prossime settimane continueranno gli aggiornamenti, con immagini e sinossi ufficiali di questa pubblicazioni.

Ricordiamo ai lettori che la serie ha già ricevuto una prima trasposizione sotto forma di light novel, pubblicato precisamente nel giugno di quest'anno, con la vicenda che vedeva Norman, uno dei protagonisti, che, nel giorno della sua spedizione, rievocava i ricordi vissuti nell'orfanotrofio in compagnia di Emma e degli altri suoi compagni di avventure, scrivendo loro una lettera.

La prima stagione animata di The Promised Neverland arriverà il 10 gennaio 2019 e coprirà il primo arco narrativo, detto della "Fuga", in cui i nostri protagonisti dovranno tentare l'evasione dalla Grace Field House dopo aver scoperto i tremendi segreti che nasconde dietro alle sue apparenze gioiose e felici.