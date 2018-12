The Promised Neverland: in arrivo uno spin-off comico per la Jump Festa 2019

A quanto apprendiamo dalle ultime indiscrezioni trapelate online, oltre alla trasposizione animata in arrivo, The Promised Neverland riceverà anche una serie manga spin-off, creata in occasione della Jump Festa, di stampo comico. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Questo è un periodo davvero d'oro per tutti gli appassionati di The Promised Neverland, dal manga che è uno dei più seguiti e apprezzati dello Weekly Shonen Jump, alla prima trasposizione animata dell'opera di scritta da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu che arriverà nel gennaio del prossimo anno. Ma le buone notizie non finiscono qui, dato che arriverà anche uno spin-off cartaceo di stampo comico.

La notizia è trapelata nelle scorse ore su Twitter, e ci viene riportata dall'utente @TPNManga: la nuova serie spin-off, che debutterà in occasione della Jump Festa del 2019 (in arrivo il 22 e 23 dicembre, un evento in cui è consuetudine celebrare le serie di maggior successo legate all'azienda che dà il nome alla manifestazione), si intitolerà "Oyakusoku on Neverland", e ci mostrerà alcuni dei momenti più intensi della serie con una nuova prospettiva.

Il nuovo prodotto sarà infatti prettamente di carattere giocoso, con i personaggi disegnati con un tratto scherzoso, anche i più cupi e spaventosi. Come potete vedere da uno dei due tweet riportati, che ci mostra il primo capitolo, anche i terrificanti mostri che fanno affari con la Grace Field House, normalmente di aspetto orripilante, sono tratteggiati come delle simpatiche creature.

Sicuramente si tratta di una preziosa e divertente occasione per vedere i nostri protagonisti sotto una luce diversa, che stemperi la tensione normalmente onnipresente nelle pagine del manga originale di The Promised Neverland.

Cosa ne pensate di questa nuova idea per uno spin-off di The Promised Neverland? Se dovesse arrivare in Italia, lo acquistereste per avere un'altra sfaccettatura del mondo creato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu?