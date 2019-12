The Promised Neverland: ecco la key visual della seconda stagione

The Promised Neverland è andato in onda a inizio 2019, da gennaio a marzo, con 12 episodi che hanno affascinato e terrorizzato il pubblico. Il piano di Emma, Norman e Ray è andato a buon fine anche se non senza incidenti, dando un futuro a tutti i bambini di Grace Field. Questo futuro lo vedremo in The Promised Neverland stagione 2.

Purtroppo per i fan, come già annunciato, The Promised Neverland tornerà a ottobre 2020, ovvero tra poco meno di un anno. Con l'occasione della Jump Festa 2020 che si sta tiene oggi 21 e domani 22 dicembre però arrivano nuove informazioni sul titolo.

Innanzitutto, è stata rivelata una key visual per The Promised Neverland 2 che potete osservare in calce. Questa è stata inserita sul sito ufficiale dell'anime e si basa su una delle ultime scene della prima stagione, quando i bambini, ormai liberi, stanno ammirando la loro prima alba al di fuori della prigione di Grace Field. I protagonisti, eccetto Norman, dovranno però superare nuove difficoltà.

The Promised Neverland stagione 2 sarà trasmessa nuovamente nel blocco Noitamina di Fuji TV, mentre la prima stagione riceverà una nuova trasmissione a luglio 2020. In Italia, l'anime è disponibile su VVVVid con doppiaggio italiano oppure nella versione sottotitolata. Il manga originale di Kaiu Shirai e Demizu Posuka, pubblicato su Weekly Shonen Jump, è invece sempre più vicino alla sua conclusione naturale che avverrà quasi certamente proprio durante il 2020.