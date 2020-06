The Promised Neverland: leak clamoroso, il manga si potrebbe concludere tra pochi giorni

The Promised Neverland è uno dei manga più seguiti su Weekly Shonen Jump. Fin dalla sua partenza nel 2016 conquistò diversi lettori grazie alla sua trama dark e fondata su giochi psicologici e trappole mentali. Il manga è diventato poi anche un anime che ha reso tutto il franchise popolare nel 2019.

In attesa della prossima stagione di The Promised Neverland in arrivo nel 2021, i fan potevano ancora consolarsi con il manga. Ma era da diverso tempo che questo era nella sua fase finale e nel corso degli ultimi mesi si sono rincorsi vari annunci sull'arrivo della conclusione. La scorsa settimana su Weekly Shonen Jump il manga aveva debuttato con pagine a colori d'apertura e copertina ma senza concludersi.

A sorpresa, una pagina di Saikyo Jump, rivista parallela a Weekly Shonen Jump e che è in uscita in questi giorni, annuncia che sul #27 della rivista madre ci sarà l'ultimo capitolo di The Promised Neverland. Nell'immagine di anteprima che potete vedere in calce la scritta a sinistra di Emma recita "L'ultimo capitolo d'impatto!" dove ultimo è scritto con il termine inglese (traslitterato in katakana) last, ovvero ultimo.

Va notato che l'utilizzo del termine last in inglese potrebbe proprio riferirsi all'ultimo capitolo e non al "precedente". Con l'arrivo dei primi leak di Weekly Shonen Jump che dovrebbero arrivare domani ci saranno conferme o smentite, ma è possibile che ormai anche The Promised Neverland sia ai saluti finali.