The Promised Neverland: il manga si concluderà a breve!

Che The Promised Neverland fosse un manga difficile da allungare si sapeva fin dall'inizio, con dei propositi iniziali che non facevano prevedere una storia lunga come quella di ONE PIECE. Le dichiarazioni degli autori che si sono succedute nel corso degli ultimi anni non hanno fatto che alimentare questa sensazione, creando un'avventura breve.

Gli ultimi avvenimenti di The Promised Neverland avevano già fatto intuire che il gruppo di protagonisti si stava dirigendo verso la resa dei conti con il mondo dei demoni, e oggi ne arriva la conferma. Dopo le parole dell'autore Kaiu Shirai, che aveva affermato che il manga si sarebbe concluso intorno i venti volumi, arriva una dichiarazione di Weekly Shonen Jump, che potete trovare in calce tradotta da Organic Dinosaur, insieme alle immagini di altro merchandising prodotto per la serie.

Nel prossimo numero della rivista, che arriverà tra due settimane a causa della festività dell'Obon, The Promised Neverland debutterà con copertina e pagine d'apertura a colori. Come scritto nell'anteprima di Weekly Shonen Jump, ciò è dovuto all'inizio per The Promised Neverland della fase di climax della storia. Il termine climax viene utilizzato spesso per indicare il finale e, quindi, il manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka sta sciogliendo gli ultimi nodi prima dell'atteso finale.

Attualmente, in Giappone l'opera è stata raccolta in 15 volumi mentre ci sono abbastanza capitoli per riempire un sedicesimo volume. Se la storia, come probabile, dovesse proseguire fino all'inizio della seconda stagione dell'anime, The Promised Neverland potrebbe concludersi con 19 o 20 volumi. Riusciranno Emma e tutti gli altri bambini bestiame a salvarsi dal gramo futuro di essere cibo per demoni, o dovranno soccombere alla crudeltà di questo mondo?