The Promised Neverland, il manga va in pausa per la prima volta

Il ventiquattresimo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato lo scorso lunedì che il manga di Kaui Shirai e Posuka Demizu si prenderà una settimana di pausa e non sarà pubblicato nel numero del 20 maggio.

Il ritorno di The Promised Neverland è fissato per il 27 maggio, con il 26esimo numero della rivista. Il manga si prenderà una pausa per permettere a Shirai di recuperare dai problemi di salute che lo hanno colpito recentemente.



"Grazie per essere dei fedeli sostenitori di The Promised Neverland. Questa volta il creatore originale della storia, Kaiu Shirai, si sottoporrà a controlli medici per la sua attuale salute. Il manga sarà in pausa nel numero 25 di Shonen Jump del prossimo 20 maggio, per poi tornare in quello successivo. Per i lettori che stavano aspettando il prossimo capitolo mi voglio scusare. Ero preoccupato per ciò che avrei dovuto scrivere in merito a questo problema. Grazie ancora per il vostro continuo supporto nei confronti di The Promised Neverland" si legge nel messaggio pubblicato dalla rivista per conto dello sceneggiatore. Intanto l'adattamento anime del manga ha ricevuto la conferma di una seconda stagione che andrà in onda nel 2020 dopo quella in corso, iniziata lo scorso gennaio.