The Promised Neverland: il manga sta per raggiungere il suo climax, secondo Kaiu Shirai

Pochi giorni fa vi abbiamo rivelato la data di uscita del Volume 16 di The Promised Neverland, l'ultima raccolta di capitoli tratta dall'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu. Oggi, il duo ha condiviso con i giornalisti qualche informazione riguardante l'ultimo arco narrativo della serie, sostenendo che il manga si approccerà presto al suo climax.

Recentemente Shirai ha parlato del finale di The Promised Neverland, sostenendo che secondo i suoi calcoli il manga dovrebbe concludersi con 20/30 Volumi al massimo. Non è quindi una sorpresa quanto affermato dall'autore, visto che l'attuale arco narrativo dovrebbe anche essere l'ultimo della serie.

Ad oggi, The Promised Neverland conta 141 capitoli disponibili, di cui 133 già raccolti in formato tankobon. L'ultimo Volume pubblicato, il 15, è disponibile dallo scorso 2 agosto. Il duo a lavoro sull'opera si è più volte detto elettrizzato per quanto riguarda le prossime uscite, sottolineando il crescendo di intensità che si verificherà nei nuovi capitoli.

A livello di vendite, The Promised Neverland sta riscuotendo un successo stellare; la fama conquistata ha inoltre permesso alla serie di ricevere un adattamento anime, accolto con entusiasmo da pubblico e critica e già rinnovato per una seconda stagione.

