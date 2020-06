The Promised Neverland: il manga potrebbe ricevere un sequel dopo gli ultimi capitoli?

Il mondo di Weekly Shonen Jump potrebbe abbandonare a breve The Promised Neverland, manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka che più di un anno è nella fase finale. Con un colpo di scena dietro l'altro, l'avventura di Emma nel mondo dei demoni sta per concludersi e il suo scopo di portare la sua famiglia nel mondo degli umani di realizzarsi.

Per The Promised Neverland ci sarà un progetto speciale ancora non spiegato da Weekly Shonen Jump e, dopo gli ultimi capitoli, in particolare dopo il 179 pubblicato su MangaPlus la scorsa domenica 31 maggio, potrebbe essere possibile un sequel. Partiamo dagli ultimi eventi: Emma ha finalmente realizzato la promessa fatta con il demone che sembra avere poteri divini. Attivandola ha portato tutti i suoi fratellini nel mondo umano completando le premesse di The Promised Neverland.

Nel capitolo 179 di The Promised Neverland scopriamo un mondo umano un po' diverso dal previsto ma comunque adatto alla vita per i ragazzi provenienti dal mondo demoniaco. Però Emma non è con loro e la vediamo in una zona nevosa da sola e svenuta. Con un leak che sembra preparare alla fine di The Promised Neverland col prossimo numero sembra difficile chiudere la storia di Emma con così breve preavviso a meno di una conclusione semplice e velocizzata. Pertanto, il manga potrebbe aprirsi ad un sequel che vede la storia di Emma nel mondo degli umani e delle sue contraddizioni e problemi.

Che sia questo il progetto segreto di The Promised Neverland anticipato da qualche numero?