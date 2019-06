The Promised Neverland, il manga ha venduto 12 milioni di copie in tutto il mondo

La rivista Weekly Shonen Jump ci ha già ben abituati all'alta qualità dei titoli che sforna ogni anno all'interno delle sue pagine, seppur non tutti riescano a ottenere risultati di alto livello. The Promised Neverland, invece, fa parte di quelle opere che non ha alcun probela di vendite, sfornando traguardi uno dietro l'altro.

Se non avete avuto ancora modo di iniziare le avventure di Ray, Normann ed Emma, allora questo è il momento giusto per recuperare il fumetto shonen più avvincente degli ultimi anni. Se il vuoto di Death Note dalla sua conclusione è stato incolmabile, seppur la distanza tra le due opere sia immensa, vi farà piacere sapere che l'opera cartacea di Kaiu Shirai e Posuka Demizu nasconde tra i suoi volumi una componente strategica altrettanto gigante, trasformando la sua componente action in una vera e propria battaglia tra menti geniali.

La storia, infatti, narra proprio della disperata fuga dei membri di un orfanotrofio facente parte dei piano di allevamento dei Demoni, esseri mostruosi e senzienti che si nutrono degli esseri umani. Il titolo, dunque, non si nasconderà di sporcarsi le mani dove necessario, arricchendo la narrazione con una serie di misteriosi colpi di scena. Ci aspettavamo, dunque, una realtà come 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo in soli 14 volumi, di cui l'ultimo numero del manga uscito recentemente, senza fronzoli un vero e proprio successo. Vi basti pensare che My Hero Academia ha da poco superato le 22 milioni di copie circolanti, seppur l'alto numero va messo in correlazione alle 22 copie ponendosi, dunque, come tra i titoli di punta della rivista.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'adattamento cartaceo è disponibile nel nostro Paese grazie all'editore J-Pop che ne sta curando la traduzione, così come l'omonimo anime di 12 episodi dello studio CloverWorks acquisito da Dynit e distribuito sottotitolato in italiano da VVVVID.

E voi, vi aspettavate un successo simile per The Promised Neverland?