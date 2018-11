The Promised Neverland: il manga ha venduto 7 milioni di copie nel mondo

Il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, The Promised Neverland, si è presto affermato come una delle serie più popolari tra quelle pubblicate attualmente da Shueisha nella rivista Weekly Shonen Jump. Il numero di copie vendute, rivelato da poco, lo ha ampiamente dimostrato.

La serie è diventata così popolare da riuscire, in non molto tempo, a raggiungere, globalmente, un nuovo traguardo commerciale. Secondo il sito web francese Okachi, infatti, The Promised Neverland ha raggiunto e superato le sette milioni di copie in tutto il mondo.

The Promised Neverland, manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop.

Per chi volesse delle informazioni sulla serie in questione consigliamo la lettura di queste due notizie (1, 2).

A gennaio uscirà, inoltre, l'adattamento animato del manga. Per chi volesse documentarsi sul titolo, vi lasciamo il link alla notizia relativa al trailer dell'anime.

Cosa ne pensate del risultato di The Promised Neverland? State seguendo il manga? Che ne pensate?