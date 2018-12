The Promised Neverland, nuova clip video anticipa l'ending della serie

Manca poco più di un mese al debutto ufficiale della serie televisiva de The Promised Neverland, tratta dall'omonimo manga disegnato da Posuka Demizu e scritto da Kaiu Shirai, e come di consueto sull'account Twitter ufficiale è stato pubblicato la quinta clip video riguardante la sigla di chiusura dell'anime.

Dopo l'annuncio della opening e della data del debutto, ecco che il nuovo e breve filmato dedicato alla prima serie dell'anime The Promised Neverland ha incluso alcune note della sigla finale, dal titolo "Zettai Zetsumei" (Stalemate), composta da Cö shu Nie (la stessa band che si è occupata dell'anime Tokyo Ghoul:re).

L'anime, ricordiamo, sarà presentato in anteprima sull'emittente televisiva Fuji TV (Noitamina)il 10 gennaio alle ore 24:55 (in pratica l'11 gennaio alle 00:55). L'anime verrà trasmesso esclusivamente su Amazon Prime in Giappone. In Francia, lo show verrà trasmesso esclusivamente su Wakanim.

Relativamente al cast, recentemente sono stati confermati i seguenti membri:

Nao Fujita - sorella Krone

Yuko Kaida - Isabella , la mamma

, la mamma Shinei Ueki - Don

Lynn - Gilda

Shizuka Ishigami - Nat

Maaya Uchida - Norman

Sumire Morohoshi - Emma

Mariya Ise - Ray

Ai Kayano - Anna

Mari Hino - Thoma

Yuuko Mori - Lani

Ari Ozawa - Conny

Hiyori Kono - Phil

A dirigere The Promised Neverland sarà Mamoru Kanbe (Elfen Lied, The Perfect Insider) presso lo studio CloverWorks di A-1 Pictures (PERSONA 5 the Animation), la sceneggiatura sarà curata da Toshiya Ono (Gatchaman Crowds, The Perfect Insider). Per quanto riguarda il character design, sarà Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara) ad occuparsene e per quanto riguarda la composizione delle musiche ci sarà Takahiro Obata. La band UVERworld (2°opening della terza stagione animata di My Hero Academia) eseguirà la sigla di apertura dell'anime "Touch off".