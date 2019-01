The Promised Neverland: nuovi dettagli dagli spoiler del capitolo 121

Sono arrivati i primi spoiler del capitolo 121 di The Promised Neverland, che ci anticipano già quale sarà la decisione di Emma e compagni sul nuovo piano per poter vivere in pace senza dover più temere di essere mangiati dai demoni. Attenzione spoiler dopo il salto.

Negli scorsi capitoli di The Promised Neverland abbiamo assistito al ritorno di Norman sotto i panni di William Minerva e al piano strutturato che il ragazzo ha ideato per non dover più temere la minaccia dei demoni. Dopo aver svelato tutto ciò che riguarda la vera natura di quei mostri, il nuovo capo del rifugio della mascella del leone rivela a tutti la sua decisione di sterminare tutti i demoni per poter creare un nuovo paradiso.

Emma era rimasta visibilmente scioccata alla fine del capitolo 120, ma come reagirà adesso? Ebbene, gli spoiler rivelano che, nonostante sia segretamente titubante sul piano di Norman, la gioia di tutti i bambini e la possibilità di libertà che possono ottenere gli umani le fanno mettere da parte i dubbi. Dopo questo piccolo scenario, Norman decide di mostrare ai ragazzi di Grace Field e Grand Valley l'intero rifugio e tutto ciò di cui sono dotati.

Dopo un giro rapido, che ha mostrato un Norman molto amato da tutti, i ragazzi si fermano in una costruzione simile ad un hotel, dove possono riposarsi in letti comodi e mangiare a sazietà. Le atmosfere sono allegre e spensierate, mentre la presenza del trio composto da Emma, Ray e Norman riporta a quei tempi felici mostrati prima che i ragazzi venissero a conoscenza della verità. Il capitolo di The Promised Neverland si conclude poi con una partita a scacchi di Emma e Norman, con una tenera vignetta che vede i due, insieme a Ray, addormentati fianco a fianco.