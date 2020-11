The Promised Neverland: il nuovo artbook mostra il design iniziale di Emma, Norman e Ray!

Il profilo Twitter di The Promised Neverland ha recentemente mostrato ai fan alcune pagine estratte dal nuovo artbook ufficiale della serie, presto in uscita in Giappone insieme a molti altri prodotti a tema. Le immagini mostrano i primi sketch realizzati dai due autori, svelando quello che avrebbe dovuto essere il design iniziale di Emma, Norman e Ray.

In calce potete dare un'occhiata alle prime concept art, rielaborate più e più volte fino a raggiungere il risultato finale. Il personaggio che sembrerebbe aver subito il cambiamento più importante è Emma, ritratta nella versione finale con colori decisamente più vivaci e con un taglio di capelli completamente differente. Norman e Ray invece non presentano modifiche di rilievo, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dalla disegnatrice Posuka Demizu.

Il manga di The Promised Neverland si è concluso pochi mesi fa, ma il franchise continuerà ad espandersi fino a 2021 inoltrato grazie all'arrivo di un live action prodotto da Amazon e della seconda stagione della serie anime. Parte del merito di questo straordinario successo va indubbiamente alla disegnatrice, che è riuscita a dare vita al mondo e ai personaggi ideati dal talentuoso Kaiu Shirai.

E voi cosa ne pensate? Quale design di Emma preferito, vecchio o nuovo? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!