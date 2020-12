The Promised Neverland: il nuovo capitolo speciale arriverà a gennaio 2021

Nonostante il manga sia ufficialmente terminato già da qualche tempo, Kaiu Shirai e Posuka Demizu stanno continuando ad ampliare il background narrativo di The Promised Neverland rilasciando diversi capitoli speciali. Scopriamo su cosa si baserà questo nuovo extra inedito.

In vista dell'imminente arrivo della seconda stagione animata di The Promised Neverland, i fan dell'opera hanno potuto allietare l'attesa con vari capitoli speciali del manga. Dopo aver scoperto i dettagli sulla ribellione di Isabella in The Promised Neverland, un nuovo extra arriverà a inizio anno nuovo.

A parte il titolo, "We Were Born", e la data di uscita, non sono ancora emersi dettagli ufficiali sul nuovo capitolo speciale di The Promised Neverland. Tuttavia, gli autori hanno affermato che le trentadue pagine dell'extra si concentreranno su un altro "Promised Neverland". Ma cosa si intende dire con ciò? Molto probabilmente, il volume dipingerà la storia di un altro orfanotrofio presente nell'inquietante mondo dell'opera.

Oltre a Emma, Norman e Ray, vedremo altri bambini sfuggire alle loro mamme e ai mostri affamati? Lo scopriremo solamente il 4 gennaio, giorno in cui il capitolo "We Were Born" arriverà sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Per festeggiare le 26 milioni di copie stampate, è in arrivo un nuovo one-shot di The Promised Neverland.