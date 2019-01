The Promised Neverland, nuovo promo in attesa del debutto su VVVVID

Ormai mancano solo sei giorni alla messa in onda del primo episodio di The Promised Neverland in Giappone e all'arrivo in simulcast sui nostri schermi. Intanto possiamo ingannare l'attesa con un trailer in inglese divulgato da Aniplex sul suo canale Youtube che potete vedere in alto alla notizia.

Il trailer divulgato da Aniplex, della durata di poco più di un minuto, riprende uno dei trailer precedenti disponibili solo in giapponese e aggiunge i sottotitoli inglesi che garantiscono maggiore possibilità di capire i discorsi. Il video ritrae scene provenienti maggiormente dal primo episodio di The Promised Neverland ed è incentrato sulla spiegazione della vita nell'orfanotrofio da parte di Norman ed Emma. L'anime, composto da 12 episodi, arriverà in Italia in simulcast tramite la piattaforma streaming VVVVid.

Intanto, Weekly Shonen Jump ha già annunciato che sulla sua rivista, sul prossimo numero programmato per il 21 gennaio, ci saranno nuove informazioni sull'anime di The Promised Neverland mentre il manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka aprirà la rivista con copertina e pagine a colori proprio per celebrare l'attesissimo evento. Grazie al tweet dell'informatissima OrganicDinosaur che potete trovare in calce, infatti, sappiamo che ci saranno anche degli sticker per l'anime e l'arrivo di uno spin-off comico.