The Promised Neverland: il nuovo trailer ci dà un assaggio dell'ending della 1° stagione

Nelle scorse ore è apparso su Twitter il nuovo trailer della prima stagione della trasposizione animata del manga The Promised Neverland, che ci regala in sottofondo anche le prime note della sigla finale, composta dai Cö Shu Nie.

The Promised Neverland è una delle serie che più stanno riscuotendo successo in questi ultimi anni, e non ha sorpreso nessuno che presto sarebbe arrivata la tanto attesa prima trasposizione animata. E proprio per pubblicizzare l'arrivo di questo adattamento, che debutterà il 10 gennaio del 2019, è stato nelle scorse ore diffuso un nuovo trailer.

Il breve filmato, di poco più di quindici secondi, ci mostra ancora una volta i nostri protagonisti, Emma su tutti, che arriva fino alla recinzione che segnala il limite invalicabile della Grace Field House, oltre il quale è vietato avventurarsi agli orfani ospitati nella struttura. Prezioso è anche lo sguardo che ci regala Isabella, l'inquietante donna che bada ai bambini, e che loro chiamano mamma, ma che nasconde i segreti più oscuri dell'orfanotrofio.

Dettaglio più interessante del trailer è però l'accompagnamento musicale, che ci dà il primo assaggio del pezzo che concluderà ogni episodio della stagione inaugurale. Si tratta di un brano dei Cö Shu Nie, un trio che ha da tempo esternato il suo amore per l'opera originale e l'eccitazione per avere la possibilità di comporre la ending dell'anime, che potrebbe portare una nuova ondata di appassionati ad avvicinarsi a The Promised Neverland.

Che cosa ne pensate di questo nuovo trailer promozionale (che potete visionare nel post in calce alla notizia, riportato per noi dall'informatissimo JR - Anime & Comics fan)? Vi piacciono le prime note della canzone dei Cö Shu Nie? Credete si intoni allo stile di The Promised Neverland?

The Promised Neverland è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 1º agosto 2016. L'anime arriverà dal 10 gennaio 2019 e adatterà il primo arco narrativo, quello della fuga dall'orfanotrofio.