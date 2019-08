The Promised Neverland oltrepassa il muro delle 13 milioni di copie vendute

Solo i primi di giugno The Promised Neverland era arrivato a quota 12 milioni di tankobon sul mercato, eppure a ridosso dell'uscita del 15° volume un nuovo traguardo si assomma allo strepitoso successo dell'opera cartacea.

Avevamo già avuto modo di ammirare in anticipo all'uscita la copertina a colori del nuovo volume del manga, ormai al centro dell'arco narrativo che sta svelando i dettagli sulla misteriosa "Promessa" che da il titolo alla serie. Tuttavia, è bastato l'uscita di un nuovo numero per far alzare il contatore delle vendite di un altro milione, ormai oltre quota 13 milioni di tankobon che colmano le librerie degli appassionati del lavoro di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

La spinta che l'opera ha ricevuto dall'adattamento animato è innegabile, in quanto il lavoro di A-1 Pictures è riuscito nell'intento di mistificare uno shonen dai caratteri tipici del thriller nel migliore dei modi, riempiendo la storia di Emma, Norman e Ray di una ricca drammaticità. Lo stesso anime, inoltre, è disponibile nel nostro Paese grazie a Dynit, che ha diffuso su VVVVID le puntate sottotitolate in italiano, riscuotendo anche un grandioso successo.

Con 13 milioni di copie in 15 volumi, la cifra inesorabilmente e in continuo aumento pare avvicinarsi sempre di più al traguardo del milione per volume, quando vi basti pensare che il solo ONE PIECE, titolo dalla portata immensa e serializzato da ben più tempo, superi attualmente i 2.5 milioni di tankobon a uscita. E voi, cosa ne pensate del successo di The Promised Neverland? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto!