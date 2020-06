The Promised Neverland: il penultimo capitolo colpisce i lettori con la scelta di Emma

Dopo l'addio di Demon Slayer, Weekly Shonen Jump sta per salutare un altro titolo che ha scritto la storia della rivista negli ultimi anni. È stata infatti annunciata la fine di The Promised Neverland in arrivo con il capitolo 181. Questo vuol dire che il numero 180 pubblicato domenica 7 giugno 2020 su MangaPlus è la penultima storia.

Inevitabilmente, The Promised Neverland con gli ultimi avvenimenti ha tirato tutte le fila di trame e sottotrame che erano rimaste. Restava solo da chiarire la questione della promessa che, nello scorso capitolo, aveva portato Emma in un altro luogo rispetto alla sua famiglia.

Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno spiegato cosa è accaduto a Emma nel capitolo 180 di The Promised Neverland: la protagonista ha mentito ai suoi amici e alla sua famiglia, ma in realtà sarà lei a sobbarcarsi il peso del trasferimento dal mondo dei demoni a quello degli umani. La ricompensa voluta dal dio dei demoni è infatti il ricordo che ha Emma della sua famiglia. Non potrà più vederli né ricordarli, ogni cimelio e memento che ha di loro è stato cancellato.

La ragazza ha accettato di buon grado la scelta e si è ritrovata tra le montagne nevose in compagnia di un vecchio e senza ricordi. Ma nel finale del capitolo 180 di The Promised Neverland una riunione sembra già in procinto di avvenire. Come si concluderà la storia di Emma e dei suoi fratelli, adesso che sono finalmente in un mondo pacifico?