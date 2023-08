The Promised Neverland: un nuovo poster per celebrare il record di vendite!

Il manga di The Promised Neverland è terminato da tre anni eppure sta riscuotendo ancora un enorme successo nei fan, raggiungendo dei record spettacolari ancora oggi. L'opera, nata dalla collaborazione fra la penna di Kaiu Shirai e la matita di Posuka Demizu, continua ad essere oggigiorno influente.

La pagina ufficiale dedicata al Shonen Jump Magazine, la rivista che pubblicava ai tempi The Promised Neverland, ha annunciato che il manga ha raggiunto le 42.000.000 di copie in circolazione nel mondo. Un record eccezionale, considerando che la serie ha in tutto solo con 20 volumi.

Per festeggiare questa grande notizia è stata offerta ai fan una nuova illustrazione originale, che vede al centro i protagonisti Emma, Norman e Ray con il piccolo Phil. Non solo, il franchise festeggia sette anni dal primo debutto, com'è scritto anche sul disegno ufficiale.

Non solo, la pagina Twitter ufficiale di The Promised Neverland (@yakuneba_staff), oltre a ringraziare i fan ha anche annunciato di aspettare i nuovi manga, anime e live-action che arriveranno, segno che il franchise non terminerà qui!

Il disegnatore di The Promised Neverland tornerà con Chicken Surviror, un nuovo manga inedito in uscita il 12 agosto. Tuttavia, sebbene Posuka Demizu sia molto attivo sui social e abbia pubblicato diversi spoiler, ancora non sappiamo ancora la trama ufficiale dell'opera.

L'anime di The Promised Neverland non ha riscosso lo stesso successo dopo essersi discostato troppo dall'opera originale, ma come termina il manga originale? Qui facciamo un piccolo recap di come termina la serie, per questo motivo, se non hai ancora finito di leggerla o di vederla, meglio non continuare con la lettura.