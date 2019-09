The Promised Neverland: presentato il film live action in arrivo il prossimo anno

Uno degli anime che più ha colpito gli spettatori quest'anno, insieme a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, è stato The Promised Neverland. Tratto dall'opera di Kaiu Shirai e Demizu Posuka, l'anime presentato durante la stagione invernale ha conquistato tanti spettatori al punto da guadagnarsi subito un rinnovo per una seconda stagione.

Ora però giungono dettagli ma riguardo un altro adattamento di un genere completamente diverso. Era già stato anticipato che ci sarebbe stato un annuncio per The Promised Neverland e, probabilmente, ciò a cui si riferiva la rivista Weekly Shonen Jump è appena stato svelato: The Promised Neverland riceverà un film live action.

È stato anche aperto un sito ufficiale dedicato che ha iniziato a rivelare varie informazioni. Innanzitutto, il live action è previsto per l'inverno 2020. A prendere i panni della protagonista Emma sarà la diciannovenne Minami Hamabe. Ella sarà accompagnata dal diciassettenne Rihito Itagaki e dal tredicenne Jyo Kairi che vestiranno i panni rispettivamente di Norman e Ray.

La regia sarà affidata a Yūichirō Hirakawa, mentre Noriko Gotou farà da sceneggiatrice. Il duo si è già occupato in passato del live action tratto dal manga Erased. Sono già state pubblicate diverse immagini che ci mostrano il trio di protagonisti di The Promised Neverland ma anche alcuni scenari e gli altri bambini che affronteranno gli orrori di casa Grace Field. In calce le cinque foto finora pubblicate.

Il live action di The Promised Neverland riceverà tuttavia alcune modifiche: infatti, invece degli 11 e 12 anni di età per i protagonisti previsti dall'opera originale, stavolta i ragazzi più grandi avranno 16 anni.